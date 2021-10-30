設計曾入圍「建築界奧斯卡」 吳彥祖為紐約知名學府授課 (16:38)

吳彥祖帶領其團隊建成的可居住圖書館「木蘭坊」，不但入圍有「建築界奧斯卡」之稱的英國皇家建築師學會獎，更榮獲「紅點最佳設計獎」。（資料圖片 / 明報製圖）

47歲「男神」吳彥祖雖然已將生活及工作重心遷回美國多年，少有參與演出華語片，但魅力不減。畢業於美國俄勒岡大學建築系的他，早前獲紐約知名設計學府帕森設計學院（Parsons School of Design）邀請，為該校的建築系學生進行一場網上授課，主題是《A Conversation with Actor + Director Daniel Wu:What I Learned in Design School》，分享身為演員、導演的他如何由建築系走上演藝之路，以及從建築系學到的知識如何影響及啟發到他的演出和創作。

電腦熒幕中的吳彥祖一身休閒打扮，認真地講課。不少網民表示隔住熒幕都感受到男神魅力，笑言「誰可專心上課」、「這輩子第一次這麼想聽課」等。

吳彥祖畢業於美國俄勒岡大學建築系，當年未畢業已奪加州建築大賽亞軍。雖然他後來投身演藝事業，但未有將建築知識「退回」給教授。2018年，他參與內地真人騷《漂亮的房子》時就展示出實力，帶領團隊於河北木蘭圍場，以80萬元人民幣（約98萬港元）建造出一座以傳統蒙古包為藍本的可居住圖書館「木蘭坊」。「木蘭坊」不但入圍有「建築界奧斯卡」之稱的英國皇家建築師學會獎，更榮獲「紅點最佳設計獎」。

（即時娛樂）