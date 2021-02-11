全民造星IV︱花姐點名讚莎莎阿Gao 有MIRROR成員影子 (17:28)

ViuTV《全民造星IV》下周一（11月1日）首播，一眾參賽者今日聯同導師許廷鏗、梁祖堯，以及節目監製花姐（黃慧君）、女團經理人戴穎出席記者會。花姐點名看好坂部佩莎（莎莎）和沈貞巧（Gao），她說︰「莎莎的外形似女團成員，性格又『癲癲哋』，令我想起Edan（呂爵安），有種特別的愛。阿Gao就有對兜風耳，跳舞時似Lokman（楊樂文），所以得我喜歡。還有兩位16歲的妹妹，帶着功課來錄影，很欣賞她們。」

被花姐點名稱讚的莎莎說︰「很驚訝，不覺得自己是大熱。我平日和花姐沒太多交流，但覺得她很Nice，跟電視中看到的不同。她沒鬧過我，還會教導我們。（被她納入契女之列？）不敢當，各位參賽者都很好。」曾業喬（燒賣）正讀中五，曾帶住功課去錄影，但最後還是做不到。她坦言同時兼顧學業和參賽會吃力，但暫時未到最辛苦。

夏子涓、方芷欣（方方）和鄭嘉欣（Christine）曾參加《造星III》，她們不認為再參加會有著數，壓力反而更大。

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（即時娛樂）