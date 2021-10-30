台灣樂團「草東沒有派對」26歲鼓手蔡憶凡 陳屍台北防疫旅館 (23:08)

網傳蔡憶凡於社交平台的最後帖文，她提到年老患重病的狗很傷心。（網上圖片/明報製圖）

台灣知名獨立樂團「草東沒有派對」的鼓手蔡憶凡今午被發現於防疫旅館內離世，終年26歲。據台灣傳媒報道，下午2時許，於台北一間防疫旅館發現蔡憶凡陳屍房內，已死亡多時，現場初步排除他殺。警方消息，現場無外力入侵狀況，也未留有遺書，初步排除他殺，疑似輕生，死亡原因仍在釐清中。

「草東沒有派對」早前完成內地巡演返台灣，蔡憶凡於25日入住台北市忠孝西路一間防疫旅館。今午櫃台人員聯絡蔡憶凡，但沒有回應，旅館人員進房查看，赫見她已死亡。警方據報到蔡憶凡房間調查勘驗，發現她已死亡多時，已出現屍斑，現場找到藥袋，警方隨即聯絡家屬到場認屍。蔡憶凡的父親和哥哥趕到，悲痛無法言語，遺體暫時移往第二殯儀館等待相驗。至於「草東沒有派對」經理人就蔡憶凡死訊傳出後沒有回覆傳媒。

有台灣傳媒報道蔡憶凡生前15小時曾在Ig發文，她心情難過，提到從小陪伴她長大的14歲愛犬「土豆」患重病。她寫道：「也許明天，牠在夢中就走了，最心痛的是，我在隔離，無法陪伴在側，甚至無法見到最後一面，已經哭到崩潰的我，不知道怎麼面對這一切。」又說：「我愛你土豆你要加油可以的話一定要努力到姊姊隔離結束喔 姊姊隔離結束第一件事就是領著所有行李往你身邊奔去 陪伴你人生的最後，姊姊愛你」想不到突然傳出蔡憶凡死訊，粉絲淚崩不敢相信噩耗，有留言：「拜託不是真的」、「求你告訴我這是假的！」。

「草東沒有派對」（簡稱「草東」）成軍於2012年，2016年獲第28屆金曲獎擊敗五月天獲「最佳樂團」大獎。蔡憶凡是「草東」第二代鼓手，接替原鼓手劉立參加入團。2021年5月，草東原本首度於台北小巨蛋舉行「不都媽生的6.0」演唱會，1萬1千張門票不到1分鐘賣完，卻因新冠肺炎疫情影響而延期。

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（即時娛樂）