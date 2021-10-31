柏安妮女兒許恩怡初登銀幕獲肯定 東京電影節奪新人獎 (19:40)

1980年代女神柏安妮（Ann Bridgewater）的女兒許恩怡（Natalie）進軍大銀幕，於內地青春歌舞電影《燃野少年的天空》中飾演追尋跳舞夢想的少女小黃，憑紮實的舞蹈根底、獨特氣質及感染力贏得外界好評。

近日，她憑《燃》片於「2021東京國際電影節中國電影周」的金鶴獎頒獎典禮中奪得「最佳新人獎」。Natalie收到消息後非常驚喜，感謝台前幕後工作人員、經理人及家人的支持。她說︰「得到別人認同，我當然開心，但最重要的是我喜歡，自己真的想繼續做下去。」

首次拍電影，Natalie直言感覺難能可貴，透露媽媽柏安妮對她加入影圈也會給予意見。她說︰「她讓我學會隨機應變，總是準備好迎接變化，然後也讓我學會接受意見，還有從意見中學習讓自己進步，成為更好的演員。」經歷了今次拍攝後，Natalie坦言愛上演戲，雖然最初戰戰兢兢，但很快便適應拍戲的節奏，到最後珍惜拍攝的每一刻，是一次難忘的經驗。

Natalie品學兼優，3歲時開始學跳舞，曾接受過古典舞、芭蕾舞與現代舞等舞蹈訓練，並完成了所有皇家舞蹈學院的分級和職業考試。她更接受過武術訓練，擅長劍術、長拳、太極等。Natalie曾在公開比賽上獲得不少獎項，2019年，她參加香港演藝學院年度傑出青年舞蹈家計劃，在武術與舞蹈領域均取得優異成績。

（即時娛樂）