膠戰S2｜呂爵安做內鬼呃晒自己友 阿正被出賣感崩潰：唔再相信Edan (17:10)

生啤表示6位主持中有一個人是內鬼，此時Edan繼續交戲。（ViuTV圖片）

由呂爵安（Edan）、魏浚笙（Jeffrey）、黃正宜（阿正）、徐浩昌（肥腸）、劉沛蘅（Hillary）及岑珈其主持的ViuTV綜藝節目《膠戰S2》，昨晚（10月31日）播出第4集，適逢萬聖節，今集主題是「Sound Bear wants to play a game」。Sound Bear （生啤）是今集主腦，生啤要求6位主持要通過7個驚嚇關卡，而成功通過每一關，會得到一塊拼圖，作為提示協助逃出。

Edan造型跟《精靈寶可夢》的小智相近，十分搞笑。他跟Jeffrey在玩遊戲時因犯禁而要受罰，2人被帶往一間房，要戴耳機聽恐怖音樂，同時又戴了眼罩，工作人員則用物件觸碰他們，嚇到2人驚叫大嗌。

之後Edan和阿正獲派出去取拼圖，由於環境太黑，怕黑的阿正捉實Edan，之後2人成功取得拼圖，後面寫上：「有內鬼。」

生啤表示6位主持人中，有1位是生啤的門徒，6位主持互猜誰是「無間道」，並要找出內鬼，期間Jeffrey和肥腸玩遊戲時被淘汰，剩低其他4位主持繼續找內鬼，阿正發現提示「Every Day And Night」，她起初猜測內鬼是「EDAN」，不過在旁的Edan立即否認，他們就繼續估，最後他們估「已死去」的肥腸是內鬼，可惜最後估計錯誤，生啤揭盅Edan才是真正的門徒。

此時Edan露出得戚笑容，阿正則表現崩潰，她激動表示：「我唔會再相信人類，你走開呂爵安，我以後唔會再聽MIRROR，以後唔聽Edan，乜嘢『小諧星』、『E先生』，你出一首叫『內奸』嘅歌啦，我唔會再相信Edan！」

（即時娛樂）