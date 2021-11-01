泳兒拍MV憶可怕潛水經歷：撳唔到救生衣個浮水掣 (18:33)

泳兒推出新歌《沉溺》，2019年泳兒找來周耀輝擔任新專輯概念指導，以「花」作為主線；2020年，周耀輝再為她操刀，「花」從地上流落在「溝渠」；來到今年，「海」是第三部曲的主要概念。歌曲《荊棘海》是穿過荊棘往前游，緊接第二首主打歌《沉溺》，則是為愛向下沉。

泳兒表示歌詞源自於她跟周耀輝分享其首次考潛水牌及潛水經歷，她說：「遇到一個小小嘅意外，當我想浮上水面時，我撳極救生衣個浮水掣都撳唔到，嗰刻我覺得我會死喺水底。輝哥聽完我呢個故仔後，就將呢次經歷寫咗喺《沉溺》入面。」

這次以愛情角度出發，愛到可以放棄呼吸、愛到窒息感覺，泳兒透露周耀輝填詞時，也填到險窒息，她解釋：「佢係辛苦到填到就嚟想死咁，我第一次聽嘅時候，好似有種瀕死感覺，好似就嚟唱到要死。」

泳兒又表示今次MV拍攝的參與度，有別於之前的MV，她說：「之前MV我參與度好多，由頭帶到落尾、又踩泥、又歇斯底里咁喊。今次有一大部分係有好好嘅演員，幫我去演繹故仔，故仔裏面係關於兩個女仔關係，係超越友誼、超越性別嗰種愛、嗰種沉溺，MV當中亦都有一啲穿越元素，當我沉落泳池底時，再浮上水一刻，我係穿越去另一個世界。」

談到整個拍攝都要浸水，泳兒表示不辛苦，原來她十分喜歡游水，她說：「我好耐冇游水，所以趁未拍攝時，乘機游兩下，但發現『咦！好似有啲生疏喎，又有啲唔夠氣喎』。」

泳兒表示自己跟「水」有緣：「以往很多MV都同水有關，自己個名又有水，但未試過喺空中，唔知下個MV會唔會飄浮喺空中呢？」

（即時娛樂）