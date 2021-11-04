與李心潔上演姊弟戀 激咀30秒 柯震東「被冲涼」勁難忘 (21:12)

由柯震東、李心潔及李康生主演的電影《鱷魚》，將於11月18日在香港上映。現實中李心潔與柯震東的年齡相差15載，2人在戲中上演姊弟戀。有別於以往純情男角色，柯震東在戲中情感相當進擊，他笑言片中的愛情戲，可能是他從影以來最激烈一次。

對於今次與柯震東首次合作，李心潔笑言：「我事前很期待，好奇我們合作會有什麼結果，雖然他一直說很緊張，但其實他是『有備而來』。」

在電影中，兩人在農地的激吻戲咀足30秒，李心潔透露這場戲，是她最沒有把握的一場戲，事前在酒店試演很多次，柯震東也完全投入角色，不知道自己吻了多久；至於李心潔為半裸的柯震東冲涼場面，柯震東表示是最難忘一場戲，兩人笑言今次獻出第一次，從來沒有「被冲涼」及幫成年人冲涼的經驗。

電影將在香港上映，柯震東表示：「很開心《鱷魚》在香港上映，希望大家看了電影後，都可以對自己熱愛的人事物，咬住不放！請大家進戲院多多支持。」

李心潔未能訪港感到可惜，她表示：「好久沒有和香港觀眾見面了，很想念你們，雖然因為疫情無法與大家見面，但可以用我最新的作品來跟你們問候，希望大家進戲院多多支持。」

影帝李康生亦表示因為疫情關係，已經快兩年沒有來香港，所以電影可以在香港放映，感覺特別開心，希望觀眾會喜歡。

（即時娛樂）