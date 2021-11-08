青年心城｜林正峰首度挑戰喊戲勁擔心 馮盈盈撐「後生仔」變「梗頸盈」 (13:24)

由游嘉欣和林正峰合演的《青年心城之撐起青春》，昨晚播出大結局。（大會提供）

林正峰喪喊放負，搞到黃子雄看不過眼要摑醒他；馮盈盈客串演出，她在劇要全程戴頸箍。（大會提供）

由林正峰和游嘉欣（游游）合演的《青年心城之撐起青春》，昨晚（7日）播出大結局。劇情講述自卑心作祟的阿峰（林正峰飾），向阿欣（游嘉欣飾）道出Loser心聲，他說：「我做乜嘢都要靠你，我係咪成世人都要做你寄生蟲？你存在無時無刻都提醒緊我係Loser。」

之後阿欣激動反擊：「失敗唔可恥，最可恥係你不停搵藉口，你唔肯接受失敗，又唔肯反省邊度做得唔夠好，將唔可能改變嘅事實，去合理化自己嘅失敗，呢個世界本來就唔公平㗎啦，個世界都冇欠任何人架！」

林正峰在大結局中為了演繹「自食其果」的阿峰，可謂吃盡苦頭！除了要在草地上痛苦爬行執花球、又要半裸跣出「吹氣水池」、兼硬食堅叔（黃子雄飾）巴掌。

事緣因腰骨出現問題以致下半身暫時癱瘓的阿峰，不但變得更頹，且喪喊放負，堅叔看不過眼，便怒摑阿峰：「唔想兩腳一伸，就畀啲力企番直，殘係狀態，廢係心態！」

今次是正峰首度挑戰喊戲，他接到劇本時勁擔心：「我係冇乜自信嘅人，平時好少喺人面前喊，今次仲要喺咁多人面前喊，開頭有啲嚇親，好驚喊唔出。之後不斷請教人點做，好彩去到現場係喊到嘅，但因為唔止拍一次，第二次已經喊唔出，好彩子雄哥幫我，問我點解要喊，之後我就入戲，好多謝佢。」

結局篇另一亮點，是「後生仔之母」馮盈盈友情演出，雖然只是客串性質，但卻相當瞓身，除了要戴頸箍慘變「梗頸盈」外，更要在農曆7月到鬼屋拍戲，兼獻出第一次扮女鬼。

談到盈盈女鬼Look全程「唔見樣」，盈盈笑言有難度：「最難係要睇路咯！現場又黑，所以要同事扶我，仲有一樣嘢更加難，就係要忍笑，因為我要邊唱《皆大歡喜》，邊跳十字步，實在太滑稽！」談到再與「後生仔」合作，盈盈說：「我哋合作咗好耐，有晒默契，所以一埋位就有火花，大家拍得好投入！」

（即時娛樂）