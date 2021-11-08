叱咤2021｜張敬軒男歌手金獎大熱 姜濤Jer林家謙力爭銀銅 (16:16)

「2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」將於明年1月1日舉行，今日商台在昂坪市集舉行叱咤記者會。距離頒獎禮不足兩個月，「903專業推介」亦已去到45周，今年各大獎項都爭崩頭，加上新人眾多，就連生力軍獎亦分拆開男、女歌手及組合生力軍。

翻查該榜走勢，在叱咤男歌手獎項方面，將於紅館舉行跨年個唱的張敬軒大有機會重奪失落一年的「男金」；今年軒仔相當勤力，派台歌曲播放率理想，《俏郎君》、《Sweet Escape》先後成為叱咤冠軍歌，《重頭開始》和《無城有愛》則是亞軍歌，而軒仔近日力谷個唱主題曲《On My Way》，故外界估計金獎勢必是他的囊中物。

至於男歌手銀、銅獎亦爭持激烈，林家謙、柳應廷（Jer）、馮允謙和姜濤爭到頭崩額裂。姜濤有兩首叱咤冠軍歌《Master Class》和《Dear My Friend,》，有指他正籌備第9首個人單曲，未知能否趕得及派台呢？

今年初奪叱咤生力軍金獎的Jer，今年有《狂人日記》、《砂之器》成為叱咤冠軍歌，《人類群星閃耀時》暫時佔第6位，極有可能爭到男歌手獎項。

林家謙今年有3首歌上叱咤榜，包括跨年上榜的《時光倒流一句話》、《神奇的糊塗魔藥》及《難道喜歡處女座》，3首均是冠軍歌。

年初奪叱咤男歌手銀獎的馮允謙，今年有《思念即地獄》、《因愛之罪名》及《一步一悔過》3首派台歌，當中《思》奪冠軍歌，另外兩首分別是亞軍及第5位。

（即時娛樂）