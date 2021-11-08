ViuTV《全民造星IV》首周收視稱冠 《神的女主角》屈居第二 (23:35)

ViuTV上周連環推出3個綜藝節目，包括《全民造星IV》、《神的女主角》與《香港秘密搜查官》。今日公布上周（11月1日至7日）三台無綫、ViuTV與香港開電視的直播收視成績，其中ViuTV於晚上9時半後的3個節目收視激升，其中《造星IV》成ViuTV上周收視之冠。

話題節目《造星IV》播映首周，雖然多位女參賽者被網民評欠水準，但節目平均收視點5.3（觀眾人數近35萬），比對上一星期同時段的《賭命夫妻》收視點3.2，觀眾人數增加高達14萬。「教主」盧瀚霆的《神的女主角》，平均收視點4.7（觀眾人數近31萬），比對上一星期同時段的《台灣乜都拜》2.7收視點高出2點。至於《香港秘密搜查官》平均收視點3.5，比之前的《蟲前有10個女仔》2.5收視點上升了1點收視。

電視台的競爭吸引更多觀眾，無綫台慶劇《星空下的仁醫》播映時間撼正《造星IV》，未被搶走觀眾，第3周的平均收視點19.4（觀眾人數127萬），比第二周18.9稍高。至於新推出、逢周一至三10時半播映的《男神廚房》，平均收視點14.7，跟盧瀚霆的《神的女主角》對撼下，已算力保不失。

（即時娛樂）