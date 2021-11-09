造星IV｜咖喱唔做醫生參賽跌入復活區 穎蕎大膽同花姐對賭 (23:50)

ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》今晚（9日）播出一集，有參賽者竟大膽跟花姐（黃慧君）賭一鋪！今集繼續進行60強賽事，4號穎蕎與48號Yanny（劉綺婷）對決，未表演前，播出了穎蕎在首次見面會跟花姐的對話，因花姐曾表示不想搞女團，穎蕎卻大膽跟花姐說對賭一鋪，證明女團是得的；她事後亦說相信女團可跟MIRROR同level，希望可以摑花姐一巴。之後，穎蕎表演跳唱，獲評判鄭融讚收放自如、夠淡定；對手是經常喊的Yanny，她以啦啦隊Look表演跳舞，結果穎蕎獲得3盞藍燈躋身60強，導師許廷鏗揀她進入自己一組。

至於2號咖喱（黃雅慧）同樣大膽，綵排表演當日，花姐指咖喱不滿意節目的拍攝手法；原來拍攝期間，有參賽者感不適，咖喱挺身而出保護對方，可是花姐指《造星IV》是真人騷，要拍下所有情况，咖喱這樣做可能會影響該參賽者。辭去醫生一職參加比賽的27歲咖喱表演唱歌跳舞，其間，惹來導師梁祖堯批評她似48歲。她的對手是6號Hannah（陳玉幸），其舞蹈藝術的演出獲得3位評判3盞紅燈，梁祖堯也揀她進入自己一組，而咖喱則跌入復活區。

另一組對決是20號Karen（余嘉熙）迎戰52號Sinnie（吳倩怡），兩位參賽者事前均遭花姐批評。Karen表演Rap；Sinnie則表演唱歌，卻被導師梁祖堯狠批好難聽，另一導師許廷鏗也聽到面有難色。雖然Karen獲得3盞藍燈躋身60強，但兩位導師都沒有按燈，最後由評判當奴揀她入梁祖堯一組。

（即時娛樂）