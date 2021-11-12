周家怡不強求攞視后 感情空白10多年忘記拍拖感覺 (22:30)

周家怡相隔10年重返無綫拍劇集《星空下的仁醫》，雖然由昔日演配角升呢做女一，她沒有吐氣揚眉感覺。她表示效力無綫14年沒有特別不開心，離開是因為香港電視網絡開台，王維基找她過檔，跟她說第一句說話是：「我會畀多啲機會你。」而被吸引。她說加上當時在無綫給她最多演出機會的監製戚其義和潘嘉德相繼離開，便決定外闖。她回巢拍《仁醫》主要原因是想再跟《導火新聞線》的幕後黃金組合方浤酌和潘漫紅合作：「沒有他們就沒有人認識周家怡。」

她沒有正面回答無綫是否欠她一個機會，她回想在無綫時一劇接一劇，工作不斷，但知道公司運作，主角機會輪不到自己，但戲份一次比一次多已開心和滿足，沒有攀上主角位置的貪念。離開無綫後，她承認機會多了，但亦嘗到浮浮沉沉滋味，明白很多東西不能強求，還是回到初心演好每部戲，這種心態較舒服。再拍無綫劇集，她沒有想會像惠英紅攞視后。

感情方面，周家怡自言感情空白了10多年，已忘記拍拖感覺。她承認有追求者，但全部沒有感覺，青春就這樣流失，皺紋又多兩條，選擇也愈來愈少。不過她並不孤單，與父母同住，閒時陪他們吃喝玩樂。她現在專心工作掙錢，想換間大屋，感情隨緣。

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（即時娛樂）