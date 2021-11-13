與馬國明屢傳婚訊 湯洛雯怕真正宣布結婚時冇人信 (20:06)

湯洛雯今日出席新節目《麻雀教室三決一》拜神儀式時，透露新年時曾到男友馬國明家中跟伯母打麻將。她說︰「伯母很叻，不需要我鬆章。現在是什麼年代，不用行什麼政策，伯母沒嬲我唔識做，打完牌還與我傾偈，未被杯葛。」

提到馬國明有意再買樓，湯洛雯指男友一向愛投資物業，會看樓盤節目及留意樓市行情。被問到兩人可會合資買樓時，她說︰「暫時不會，我現在沒有錢，供家人同住的物業已有點吃力，我不想爸爸辛苦，所以我負責多一點供款。」

馬國明曾表示再買樓是為結婚之用，湯洛雯說︰「將來與另一半同住，租樓也沒所謂。他有投資眼光。（馬國明稱樓契不加女友名字。）不需要寫我名字，我會有更大壓力。感情上，我不會看壞的一面，大家將來一齊生活就等於信任對方，不是物業寫埋我名字就代表有保障。」

對於今年已屢傳婚訊，她坦言已數不清是第幾次，自己已習慣。湯洛雯說︰「我會以開玩笑心態回應，下次可能傳我未婚懷孕。每次傳出婚訊，親戚會追問，朋友就送上祝福，我擔心當我真正宣布時，大家可能不信！」

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（即時娛樂）