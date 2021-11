MIRROR成員陳卓賢(Ian)在《調教你MIRROR》其中一集,曾不斷流淚,愛埋藏自己的Ian坦言,從小到大很少哭,不會讓別人看到自己的內心,自我保護得好好,即使內心脆弱也不會被人知道。

相關新聞:調教你MIRROR︱Anson Lo喊到崩潰 Ian罕有顯露情緒激動落淚

Ian今早在Instagram限時動態,以問答形式跟網民互動,有網民問他:「覺得最近壓力有冇咁大?自我防護機制係咪仲開住?」Ian說:「早,自我防護機制是一件有趣的事,不能不開,開久了不懂也不想關。」

接着有網民問他:「你曾經是運動員,現在是歌手、老闆,如果比你發展多一樣事業或身分,你希望是什麼呢?」Ian以英文答道:「I wanna be just a kid, Or maybe a bird, Hahaha~」跟着有網民以英文問他的工作量是否過多,Ian則說:「從小到大都沒有出現work overload的情况。」

(即時娛樂)