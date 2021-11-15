C AllStar開騷預演攞組合金獎 On仔被Jase突襲咀嘴 (16:57)

組合C AllStar昨晚（14日）於九展Music Zone舉行《C AllLive 2021》小型音樂會，4位成員甫出場唱出《集合吧！地球保衛隊》時，全場歌迷站立齊唱齊跳，氣氛熱鬧。

提到新歌《還有48小時》MV中，他們有互咀鏡頭，粉絲聞言隨即起哄狂叫「咀嘴」，陳建安（On仔）笑言似婚禮現場，然後應要求望向身邊隊友何建曦（Jase），豈料被對方快速突襲嘴對嘴惜了一下，滲出Hehe味，粉絲大笑。

音樂會原定安排唱11首新舊歌曲便完騷，但歌迷太熱情不肯離場，結果兩度encore，4子獻唱梅艷芳經典歌Medley和《從當天到昨天》，歌迷才肯離開。

問到On仔被Jase突襲惜嘴，有否嚇親來捧場的媽咪？Jase搶答：「在後台影合照時，Auntie沒望過我一眼，可能她覺得『豈有此理！咀我個仔！』對唔住安媽、家姐！」

他們透露花近1年時間籌備的新專輯將於11月26日推出，今次收錄12首歌。談到C AllStar在音樂會上扮出席樂壇頒獎禮，似預演想奪組合金獎，非常搞笑；他們稱在休團期間，已有4年沒出席頒獎禮，希望今年可以再上台唱歌，「要有獎才可以上台，還要是組合金獎或歌曲獎才能唱歌，若果有獎已很開心，我們沒有視任何組合為最大勁敵，最重要是大家參與，感覺更熱鬧。」

（即時娛樂）