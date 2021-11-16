暗殺風暴｜古天樂爛臉跛腳突破演出 吳鎮宇正邪難測 (17:22)

由古天樂、吳鎮宇和張智霖合演的《暗殺風暴》，將於下月9日在香港上映。（大會提供）

由導演邱禮濤執導，古天樂（古仔）、張智霖（Chilam）、吳鎮宇、胡杏兒及周秀娜主演的警匪片《暗殺風暴》，將於下月9日在香港上映。

電影公司今天（16日）發布《暗》片海報及首條正式宣傳片，片中飾演警察的Chilam和鎮宇，遇上號稱「Darker」的神秘人，「Darker」的出現引發連串離奇兇案，古仔戲中造型毀容爛面及要撐拐杖。

預告片以李子雄飾演的前警隊指揮官角色，遭神秘人Darker割頸身亡而掀起罪惡序幕，Darker盜入警方系統，在記者會上播放揚言要「嚴懲罪惡」影片。原來所有被Darker指為犯事的死者，遇害前都會收到「死亡通知單」，漠視法紀預告殺人。

片內亦有Chilam飛車及爆炸場面，他和鎮宇面對近乎毫無破綻的匪徒，是高智犯對天才警的對決；飾演露宿者的古天樂，以爛面跛腳造型出現，片尾Chilam問他：「究竟點解爆炸完之後，我仲可以同我女朋友（胡杏兒飾）講電話？」古仔隨即拎起人工發聲器說：「呢條係咪IQ題嚟㗎？」

邱禮濤導演與3位男主角多次合作，大家已很熟悉，這次再度聯手，由於劇本和角色不同，同樣充滿火花。戲內Chilam是個IQ極高的警隊天才，邱禮濤覺得戲外的Chilam喜歡智力遊戲，也是講邏輯性、理性先行的演員，而鎮宇演繹正反角色都有說服力。

至於演毀容露宿者的古天樂，在造型上極之破格，邱禮濤表示古仔這個角色能讓觀眾驚喜，而對方早於接戲前，就造型及角色演繹方面，大家亦有溝通交流。提到這次古仔為藝術而犧牲，邱禮濤揚言古仔很專業：「古天樂係一個要演戲嘅演員，最緊要係角色有吸引佢嘅地方。」

（即時娛樂）