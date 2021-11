造星IV｜靚聲對決 天籟之音Ash不敵唱得之人WINKA (00:33)

next

ViuTV《全民造星IV》昨晚(16日)播出的一集,繼續進行爭奪進入60強賽事,其中一場靚聲對決,由擁有天籟之音的Ash(鍾卓穎)迎戰唱得之人WINKA(陳泳伽),兩人於首輪面試分別被導師梁祖堯及許廷鏗讚是自己的A Grade心水。首先出場是WINKA,她獻唱《If I Ain't Got You》時已把3位評判迷倒,之後她應評判鄭融要求唱幾句廣東歌,WINKA選唱了鄭融的《東京百貨》。輪到Ash演唱《All About That Bass》,其歌聲同樣打動了3位評判,而她也應評判當奴要求唱了幾句廣東歌,Ash選唱的是JW《矛盾一生》。兩位實力相同,令3位評判感頭痕,最後WINKA以3盞藍燈晉級。梁祖堯揀了她入組,而他按燈前曾問許廷鏗:「我兩個都要晒,得唔得?」似乎是想救回跌入復活區的Ash。

另一場對決是於《造星III》50強止步的阿Bee(蘇家欣)對Emiko(徐嘉蔚),阿Bee以Jer(柳應廷)的《狂人日記》出戰,她希望能突破以往框框,以全新的自己示人;被指似王菀之的Emiko選唱《長夜》,其他參賽者聽到她的歌聲也讚好;兩人完成表演後,尚未有賽果,許廷鏗已按燈,最後Emiko得到3盞紅燈躋身60強,亦加入了許廷鏗一組。

Winkie(羅詠琪)則與好友超酸(陳昭煊)對戰,Winkie跳唱配合跳繩演唱《City Pop》,但她的演出被許廷鏗、節目監製花姐(黃慧君)及評判批評;至於超酸跳唱《I Wish》,她的歌聲同樣被花姐及評判批評,最後她獲到3盞紅燈晉級,許廷鏗也揀了她入組。

另一場賽事是小四已做小演員的May May(譚羨桐)對被形容樣子佛系的阿蛋(黃詠霖),May May跳唱《特務J》,獲梁祖堯讚她比面試時靚了,評判鄭融亦讚她的演出很熟練;阿蛋同樣是跳唱演出,她的演出歌曲是《Better When I'm Dancin'》,梁祖堯讚她有典型女團的樣子及身形,但沒有驚喜。最後阿蛋以2盞紅燈險勝May May,但兩位導師也沒有按燈。她表示想加入許廷鏗一組,故許廷鏗也按燈讓她入組。

