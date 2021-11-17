造星IV｜靚聲對決 天籟之音Ash不敵唱得之人WINKA (00:33)

ViuTV《全民造星IV》昨晚（16日）播出的一集，繼續進行爭奪進入60強賽事，其中一場靚聲對決，由擁有天籟之音的Ash（鍾卓穎）迎戰唱得之人WINKA（陳泳伽），兩人於首輪面試分別被導師梁祖堯及許廷鏗讚是自己的A Grade心水。首先出場是WINKA，她獻唱《If I Ain't Got You》時已把3位評判迷倒，之後她應評判鄭融要求唱幾句廣東歌，WINKA選唱了鄭融的《東京百貨》。輪到Ash演唱《All About That Bass》，其歌聲同樣打動了3位評判，而她也應評判當奴要求唱了幾句廣東歌，Ash選唱的是JW《矛盾一生》。兩位實力相同，令3位評判感頭痕，最後WINKA以3盞藍燈晉級。梁祖堯揀了她入組，而他按燈前曾問許廷鏗：「我兩個都要晒，得唔得？」似乎是想救回跌入復活區的Ash。

另一場對決是於《造星III》50強止步的阿Bee（蘇家欣）對Emiko（徐嘉蔚），阿Bee以Jer（柳應廷）的《狂人日記》出戰，她希望能突破以往框框，以全新的自己示人；被指似王菀之的Emiko選唱《長夜》，其他參賽者聽到她的歌聲也讚好；兩人完成表演後，尚未有賽果，許廷鏗已按燈，最後Emiko得到3盞紅燈躋身60強，亦加入了許廷鏗一組。

Winkie（羅詠琪）則與好友超酸（陳昭煊）對戰，Winkie跳唱配合跳繩演唱《City Pop》，但她的演出被許廷鏗、節目監製花姐（黃慧君）及評判批評；至於超酸跳唱《I Wish》，她的歌聲同樣被花姐及評判批評，最後她獲到3盞紅燈晉級，許廷鏗也揀了她入組。

另一場賽事是小四已做小演員的May May（譚羨桐）對被形容樣子佛系的阿蛋（黃詠霖），May May跳唱《特務J》，獲梁祖堯讚她比面試時靚了，評判鄭融亦讚她的演出很熟練；阿蛋同樣是跳唱演出，她的演出歌曲是《Better When I'm Dancin'》，梁祖堯讚她有典型女團的樣子及身形，但沒有驚喜。最後阿蛋以2盞紅燈險勝May May，但兩位導師也沒有按燈。她表示想加入許廷鏗一組，故許廷鏗也按燈讓她入組。

（即時娛樂）