無綫台慶｜李佳芯難適應日夜顛倒拍劇生活 對爭視后隨緣 (21:07)

忙拍新劇《有種好男人》的李佳芯（Ali），今晚亮相台慶紅地氈時表示，再次經歷日夜顛倒的拍劇生活，她坦言有點不習慣，她說：「《智能愛人》之後做自己嘢較多，一嚟（拍新劇）就通宵比較難適應。」

談到早前被爆密會「蟲草大王」陳恩德一事，Ali無奈說：「呢啲題真係，唔覺得值得恭喜嘅事。我哋去一間餐廳係傾慈善project，喺餐廳有其他人，係公眾地方，唔係報道寫到咁，奈何有啲咁嘅相，令人聯想得太多，呢個我都冇辧法，了解我嘅人會知乜嘢一回事。之前冇見過面，一見面就畀人影到，嗰次只傾慈善project。（唔開心？）本身有意義嘅事，到最後出咗一個唔係咁好聽嘅題。」

談到今年Ali跟鍾嘉欣被捧為視后大熱？她說：「《智能愛人》都幾個月前，隨緣啦，我又覺得獎呢啲嘢輪流攞開心，我又冇諗過會畀我，但有得攞會開心，呢啲開心事，（黃）智雯都演得好好。」

相關新聞：無綫台慶｜張秀文公布婚訊後首亮相 對生B隨緣 擬斟茶畀媒人Bob

相關新聞：無綫台慶｜炎明熹對身材冇信心 未敢挑戰性感造型

相關新聞：無綫台慶｜陳自瑤盡豐胸代言人責任 超性感打扮行紅地氈

相關新聞：無綫台慶｜TVB小花紅地氈鬥性感 劉穎鏇拉丁舞孃撼高衩葉蒨文

（即時娛樂）