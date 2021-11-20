換命真相｜朱敏瀚劉佩玥新造型曝光 成結局大反轉關鍵人物？ (21:55)

無綫台慶劇《換命真相》明（21）晚播映大結局，劇情發展，時光（譚俊彥飾）與妹妹家純（蔣家旻飾）先後穿越回到過去，引發的「蝴蝶效應」，令多個角色命運轉變。前晚第24集，時光與Hailey（鄧佩儀飾）的「苦戀」，終於大團圓，兩人並發生關係。不過Hailey與家純、紫山（劉佩玥飾）在後山找到筱筱（陳庭欣飾）埋藏的康永仁（林韋辰飾）犯罪證據，而被追殺，Hailey身陷險境！

結局壞人會有應得報應外，但無辜的人亦會因「蝴蝶效應」受牽連，結局劇情將有更大反轉。劇組發布的結局篇宣傳照中，寶劍（朱敏瀚飾）與紫山的造型出現極大變化，變成毒男Look及賢慧Look，跟原本角色設定不同，他們會否是掌握大反轉的關鍵人物？還有Hailey亦變得較成熟，帶著一名男童跟Nic（張頴康）對望，男童又是誰的兒子？

譚俊彥明晚相約張頴康、朱敏瀚、劉佩玥、蔣家旻、林凱恩等打邊爐欣賞結局，為答謝觀眾支持及鼓勵，到時會在各自的社交平台開直播跟網民互動，分享拍攝趣事外，還會談對「蝴蝶效應」及「穿越時空」等看法。鄧佩儀雖未能參與飯局，但希望能透過直播與觀眾及拍檔互動。

（即時娛樂）