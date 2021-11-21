ViuTV常客林二汶現身無綫台慶騷惹網民爭議 (12:26)

不少網民在林二汶的社交平台洗版式留言，支持及反對的聲音也有。（林二汶Instagram圖片 / 明報製圖）

無綫（TVB）前晚舉行《萬千星輝賀台慶》慶祝邁向55周年，除了全台藝員出席外，也有大批歌手參與在台上載歌載舞，包括李克勤、草蜢、李幸倪（Gin Lee）、鄭欣宜、泳兒、王灝兒（JW）、菊梓喬、連詩雅、糖妹、為《全民造星IV》擔任評判的鄭融，還有為ViuTV主持節目、已有一段日子未有亮相TVB的林二汶。

大批網民看見林二汶現身TVB台慶，紛紛到她的社交平台留言以示失望、不滿和傷心，揚言已取消追蹤她，又追問她為何要參與TVB台慶。有粉絲說︰「因為ViuTV《造星》而令到大家喜愛你，帶畀你一個女歌手獎，到最後你居然走去隔籬台賀壽...只有一句：觀眾捧得起你，都可以捧番你落嚟。」也有網民表示︰「好難支持，因為唔想你有錯覺覺得咁係無問題。你可以選擇做咩類型嘅活動，我哋都有選擇。」

不過，也有粉絲留言支持林二汶的決定。有網民說︰「歌手上電視台唱歌係所有歌手都會做嘅嘢，媒體係用嚟讓更多嘅人認識自己同自己嘅音樂。喜歡妳嘅人自然會明妳。」也有粉絲說︰「做歌手，邊度有表演機會就去邊，好正常不過。喜歡音樂嘅初心，唔好動搖，唔好被其他因素影響，加油。」

（即時娛樂）