假冒女團｜店舖推2.8萬元首映禮套裝 盧瀚霆呼籲粉絲衡量 (19:47)

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）、蘇皓兒、陳紫萱、李靜儀、李炘頤、ERROR成員193（郭嘉駿）今日出席電影《假冒女團》首映禮，吸引數百粉絲到場，有粉絲更提早差不多9個鐘到場霸位。

Anson Lo受訪時坦言沒千萬票房信心︰「始終第一次擔正，不敢想成績，大家願意入場已很開心，多謝粉絲支持，無論是包場或其他方式，每位買飛入場的觀眾對我們來說也很重要。」

提到有贊助商推出688元起的首映禮套裝，有美容店推出的首映禮品套裝更索價2.8萬元，令粉絲不滿偶像被人消費。Anson Lo說︰「我不知道，但這些事已非首次發生，希望粉絲自己衡量，首映後也可以入場支持。」

Anson Lo的男扮女裝造型雖然獲譚耀文等稱讚，但他自言很核突，不知道大家是否想安慰他才這樣說。Anson Lo表示︰「將來再有機會，只要是劇情需要，要我演任何角色都可以。」

蘇皓兒讚Anson Lo拍戲時很有魅力，扮女仔又靚。被問到是否妒忌對方時，她說︰「我怕被他粉絲鬧，但今次合作能近距離接觸他。」李靜儀認為不用擔心票房，希望可開拍第2集。

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（即時娛樂）