十月初五的月光｜新舊版本大不同 Q姨君好變成兩婆孫 (22:40)

「紅葉」在劇中是愛情的象徵，更會引領君好尋覓真愛，到底是初哥哥還是禮信？還是兩個都不是？（大會提供/明報製圖）

新版《十月初五的月光》明晚（22日）首播，新版與舊版相隔了21年，除了經典角色祝君好、文初、司徒禮信、Q姨、萬朱莎華的選角備受關注外，劇情及拍攝景點亦是焦點所在。監製陳志江表示，為了配合時代變遷，新版雖有保留原版的精髓及濃厚人情味，但在細節及劇情上卻有一定程度的「調整」，大結局同樣感人之餘亦保證有新鮮感。

兩個版本最大的不同，是Q姨、君好、萬朱莎華3人間的關係。Q姨與君好在舊版中是母女，莎華與Q姨則是姊妹；新版中，Q姨（米雪飾）與君好（何依婷飾）是婆孫關係，莎華（姚嘉妮飾）與Q姨是母女，二人之間更有不少衝突場面，莎華一再指控Q姨「偏心」。莎華在舊版中生了兩名兒子沛堅及沛祺，在新版中誕下一仔一女，原本的沛祺變成二女沛琪，由鄺潔楹飾演。據知，沛堅及沛琪在新版中與舊版有不一樣的命運。

舊版中，初哥哥的「哨子」成為重要的愛情Icon，只要聽到哨子聲，便會想起他對君好濃濃的愛；新版中，帶出「感情」信息的Icon不再局限於「哨子」，更有「紅葉」幫忙，陳志江解釋：「紅葉會一直喺劇入面『穿插』，當入面嘅角色接到紅葉時，佢眼前嗰個人就會係佢一生中最愛！紅葉喺呢部劇咁重要，係因為佢係君好好鍾意嘅嘢，而紅葉亦會喺君好嘅愛情路上扮演住重要嘅角色。」

（即時娛樂）