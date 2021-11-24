叱咤︱「我最喜愛」系列10強誕生 MIRROR 6子順利晉級 (13:06)
文章日期：2021年11月24日
「2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」將於明年1月1日於亞洲國際博覽館舉行，「叱咤樂壇我最喜愛」系列獎項的投票日前亦已展開。經過兩日投票，「我最喜愛」的男歌手、女歌手及組合最後10強（排名依筆劃序）已誕生。
截至今早10時，「我最喜愛的男歌手」10強分別為張天賦（MC）、江𤒹生（Anson Kong）、呂爵安（Edan）、林家謙、姜濤、柳應廷（Jer）、陳卓賢（Ian）、張敬軒、馮允謙及盧瀚霆（Anson Lo）。10位男歌手入面，MIRROR成員佔6人。除了MIRROR 6子外，張天賦亦是ViuTV《全民造星》系列（《全民造星II》）出身。
「我最喜愛的女歌手」10強則是AGA（江海迦）、Gin Lee（李幸倪）、Serrini、方皓玟、岑寧兒、炎明熹、陳凱詠、陳蕾、鄭欣宜及謝安琪。
「我最喜愛的組合」10強有C AllStar、Dear Jane、ERROR、Kolor、MC $oho & KidNey、MIRROR、My Little Airport、per se、RubberBand及Supper Moment。