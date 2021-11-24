讀心專家｜松明接受肥媽及陸浩明挑戰 搵出街市潛藏金幣 (20:18)

黃庭鋒偕應屆落選港姐陳聖瑜擔任主持的節目《讀心專家》，明晚（25日）10時30分於翡翠台播映。

留日著名「讀心專家」松明廣邀嘉賓作客，透過獨有「心法」，以讀心、植心及控心等心理術，揭開嘉賓隱藏內心的秘密，為觀眾展開心理盛宴。

松明被譽為亞洲讀心第一人，作為首屈一指的讀心專家，多年來在日本及內地參與多個人氣節目，更曾在節目上操控日本著名導演北野武，以及挑戰號稱「華人神探」的李昌鈺博士，連場心理對弈，備受觀眾喜愛，引起不少熱話。

節目中邀得多位藝人參與，一起見證松明的「超能力」，包括：肥媽、陸浩明、單立文、滕麗名、呂慧儀、湯盈盈、袁文傑、陳浚霆、陳展鵬、單文柔、張振朗、謝東閔及賴慰玲等。松明將早已設定的「劇本」植入眾嘉賓心中，不知不覺地操控他們的選擇，同時亦會拆解生活中的心理學。

明晚（25日）第一集，請來肥媽及陸浩明擔任嘉賓，他們將會到訪街市，松明利用讀心術解讀出肥媽及陸浩明心裏所選擇的水果，期間無論松明問任何問題，他們亦只需要回答「No」，松明單憑面部表情及語速變化就成功答中，令眾人感震驚。

節目中，松明接受肥媽及陸浩明的挑戰，在毫無提示下，找出2人隱藏在街市的金幣，松明仔細地觀察2人聲調和表情，更以肌肉閱讀方法，去解讀他們潛藏答案。

（即時娛樂）