造星IV｜有份淘汰23歲人妻Ash 評判鍾舒漫Ig遭洗版鬧爆 (19:28)

ViuTV選秀節目《全民造星IV》昨晚（24日）播出一集惹網民熱議，皆因23歲人妻兼獲讚有「天籟之音」的鍾卓穎（Ash）竟意外被淘汰，有粉絲在社交網留言表示要「全民救Ash」。

昨晚3位評判包括韋羅莎、陳輝陽和鍾舒漫（Sherman），均按燈淘汰Ash，不少網民在Sherman的Instagram留言洗版式鬧爆她：「唔識就咪做啦！」、「佢做評判簡直係災難」、「Foul咗大部分觀眾嘅心水」、「得一場表演嘅基礎去評唔係藉口…問題係你哋似揀舞蹈團」。

不過亦有網民撐Sherman：「你今次比上次更進步」、「正如考試咁，失手或唔及其他考生而爭取唔到理想成績就係事實，冇得話平時溫書幾努力，喺其他考試幾高分。賽制係咁都冇辦法，評判都係按所見所聽嚟評選啫，有咩問題？而且foul咗同未foul嘅，又唔一定係最後組合嘅成員，正如Mirror 12子都唔係最後嗰12位參賽者，咁各位網民點解唔理性啲而喺度鬧人呢？」、「辛苦妳喇SherSher」。

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至於Sherman則貼出跟4位評判的合照，並有感而發說：「當我哋一齊做評審嘅時候，根本冇機會見到背後大家係點樣行過嚟嘅，但好肯定嘅一樣嘢就係，一定克服咗好多難關,,,我哋只能夠靠當日嘅表演去作出我哋嘅選擇，其實真係一啲都唔容易，因為個個參賽者都好盡力，每一個決定都要好集中…要等依家節目播出街，先有機會真正見到每位參賽者嘅更多面，而呢個先係主菜！希望觀眾見到佢哋嘅努力，就好好支持佢哋，鼓勵佢哋，等佢哋喺節目播出街嘅過程當中，都能夠充滿力量同信心！」

（即時娛樂）