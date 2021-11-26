姜濤否認曾暗戀Ada仔 我最喜愛男歌手獎不會令鏡仔內鬥 (14:00)

姜濤透露他當年的暗戀對象沒有社交平台，他也找她不到。（鍾偉茵攝）

AGA坦言能入圍「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」8強已令她驚喜。（鍾偉茵攝）

姜濤、江海迦（AGA）昨晚錄影ViuTV《Chill Club》，宣傳兩人的合唱歌《I Know》。

兩人首次合作，AGA透露一切都來得很快，她在首次跟姜濤見面其間快速將歌曲寫好。她說︰「第一次在藝人面前寫完一首歌。（望住姜濤寫？）是背住他寫，哈哈﹗事前沒朋友知道，這次合作來得很快，也是我首次與男歌手合作。」姜濤開心與AGA合作，坦言一直喜歡對方的歌。首次跟女歌手合唱情歌，他被問到感覺時說︰「錄歌時聽到的是女仔聲囉﹗」

有指《全民造星IV》的參賽者姜咏鑫（Ada仔）曾是其暗戀對象，姜濤澄清︰「我們只是中學同班同學，我喜歡的對象是隔籬班的。她比較低調，沒開設Instagram帳戶，相信大家找不到她，我想找她也找不到。我有叫Ada仔加油，其實我也不好意思，不想報道會影響她比賽。」

姜濤和隊友呂爵安、陳卓賢、盧瀚霆順利晉身「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」最後5強。對於該獎項被指令MIRROR成員內鬥，姜濤說︰「不會，大家也很用心去製作歌曲，只是想做好音樂，不是衝住獎項去做。」

AGA無緣晉身「我最喜愛的女歌手」最後5強，她表示入到8強已非常驚喜︰「今年遇到很多波折，每次想出歌也遇阻滯，很開心能參與其中，多謝大家支持。可以在年尾有此成果，要多謝一班幕後音樂班底。」

（即時娛樂）