膠戰S2｜呂爵安被娛樂題考起 魏浚笙自創成語「看不順眼」 (18:21)

輸掉遊戲的珈其被罰做小學生練習簿。（ViuTV截圖）

岑珈其和Edan玩搶答遊戲時，珈其玩到露肥腩。（ViuTV截圖）

劉沛蘅估《食平D》第3輯的節目名，她答錯是《食平DDD》。（ViuTV截圖）

Edan雖然被娛樂題連番考起，不過幾個回合後，他成為冠軍；魏浚笙自創成語亦笑爆嘴。（ViuTV截圖）

ViuTV節目《膠戰S2》昨晚（28日）播出第8集，6位主持呂爵安（Edan）、魏浚笙（Jeffrey）、岑珈其、劉沛蘅、黃正宜（阿正）及徐浩昌，進行「第一屆膠人問答爭霸戰」，其中在「我問你答」的娛樂題，24歲的Edan完全被考起，除了猜哪位男歌手在叱咤頒獎禮爆喊表示「我真係好鍾意唱歌㗎」，將正確答案古巨基，估錯是古天樂外，Edan連Twins出道歌曲也答錯，節目組笑Edan「被娛樂題徹底傷害」。

劉沛蘅被主持問到友台的煮食節目《食平D》，第2輯叫《食平DD》，第3輯叫什麼名字時，她靜止了幾秒才答：「食平DDD！」全場爆笑，正確答案為《食平3D》。

Jeffrey在「乜都有啲題」的環節內，主持叫他講出一個含有五官的成語，他想了一會便講出「看不順眼」4個字，其他「膠人」笑到肚痛，主持也笑說：「呢個好似唔係成語嚟。」節目組事後更惡搞Jeffrey：「浚笙成語字典：看不順眼。」

在「瞓身搶答題」環節，Edan跟珈其鬥快撳鐘，期間珈其還玩到露肚腩，然後輪到Edan跟Jeffrey搶答，Edan先出招攬住Jeffrey作狀獻吻，嚇到Jeffrey笑住閃避。

經過幾個問答環節，Edan勝出遊戲，並獲得節目組製作的冠軍獎盃，他還興奮惜獎盃；珈其則繼續輸，被罰做小學生練習簿，相當搞笑。

（即時娛樂）