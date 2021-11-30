糖妹稱陶大宇唱腔似莫華倫 力邀上《勁歌金曲》獻Sing (18:30)

黃山怡（糖妹）、林奕匡及安俊豪等，今天（30日）錄影《勁歌金曲》。談到陶大宇翻唱劉德華歌曲《倒轉地球》的片段成為網上熱話，糖妹笑指身邊有很多朋友討論，但她還未有時間觀賞，被朋友取笑她out。

記者即場給糖妹翻看片段，她表現得非常雀躍，還模仿大宇唱腔，場面搞笑，「我覺得大宇哥唱腔有點似著名男高音莫華倫，劉德華台風加莫華倫唱腔就是陶大宇了，我覺得年尾能帶給觀眾歡樂，都幾開心」。糖妹續說：「沒想到大宇哥有如此有趣可愛的一面，因以往於電視劇角色都是威風凜凜。」

問到會否提議邀請陶大宇上《勁歌金曲》？糖妹聞言說：「請問大宇哥有沒有興趣上來《勁歌》唱《倒轉地球》呀？如果有機會都是好事，因節目需要很多新的元素，多些前輩上來都好。（變《流行經典50年》？）不要這樣說，推廣新歌固然重要，但舊歌也需要不停重溫。」

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林奕匡最近寫了首歌給同門師妹葉巧琳，他說二人相識10年，首次為對方寫歌，他說：「當年她參加歌唱比賽奪冠，都是我做評判。今次她指名要我寫，壓力都幾大，首歌是講她可能在這行的路行遠了，但都值得的。」安俊豪透露正為周日舉行的慈善音樂會排練，今次除了挑戰跳唱外，亦有些高難度歌曲，希望帶給大家驚喜。

（即時娛樂）