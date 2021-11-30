古天樂新戲打得甘 林峯弗爆拍動作場面 靠視像見妻女 (19:36)

古天樂（古仔）、任賢齊（小齊）、林峯、張文傑、黃德斌、劉俊謙等，今天出席電影《九龍城寨‧圍城》開鏡。

古仔表示戲中跟林峯有較多對手戲，他坦言都「打得甘」，電影剛陽味極重。他指戲中演員打得辛苦，除了高難度動作或有危險性動作才用替身，大部分也親身上陣，他說：「我在戲中動作好似旋風咁快，都OK，叫做有少少武打拍攝經驗，不過我每日坐在這個城寨景，因為道具擺放了好多1980年代雜誌及電視，睇番都覺得開心。」

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林峯及小齊首度合作，小齊讚林峯為打戲努力操練，一星期操足5日，小齊說：「以前覺得林峯風流倜儻好瀟灑，今次見到他好實淨、身材又弗、鋼條身形，靠他了！到時大家有眼福，我演叔父就打少一點。」

林峯透露戲中被小齊及古仔輪流打，除了有拳腳打戲，還有撞車及跳樓，稱得上飛天遁地，故拍攝前也訓練了個幾月，他說：「未試過那麼高能量訓練，第一日練了3個鐘已差點嘔，少不免會受傷，但值得。」

2人表示這套戲要拍到農曆新年後，林峯稱因疫情免家人來港隔離，只好每天和家人視像通話。問是否掛念女兒？他說：「會，女兒現在只是1歲幾大，又掛住老婆（張馨月）、又掛住小朋友。」問怕不怕太久沒見，女兒不認得他？林峯即說：「不會！一見到我就即刻叫爸爸，幾辛苦都沒所謂。」

（即時娛樂）