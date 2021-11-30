造星IV｜爭30強賽事 梁祖堯B組先輸一局 Hannah被叮走 (23:59)

ViuTV《全民造星IV》今晚（30日）播映一集，繼續進行第3回合爭奪30強賽事，首輪小組對決是A2組對B1組；昨晚A2組與B1組已完成自選項目，今集她們要演出指定歌曲、林二汶的《無忘花》。A2組成員阿蛋（黃詠霖）、Candy（王家晴）、Ashi（曾善婷）及Kinki（盧芷韻）於練習時，由於4人都不是唱得之人，結果被導師許廷鏗及幫手的鄧小巧批評；不過，在正式演出時，她們均發揮水準，獲評判吳雨霏、陳健安及陳詠燊讚賞。

至於梁祖堯帶領的B1組成員Hannah（陳玉幸）、方方（方芷欣）及馬欣（馬彩欣），是次演出是延續自選項目「有聚‧有別」，3人都化上老妝登場，其中馬欣更唱到眼有淚光，連節目監製花姐（黃慧君）也讚她演戲好睇，其他參賽者都睇到眼濕濕；可是，她們的演出不獲5位評判欣賞，指她們唱歌的聲線沒有代入角色，事後方方含淚認是自己失誤。最後，5位評判一致投A2組勝出，所以被列入「死亡名單」的阿蛋有得留低，Hannah則被淘汰。Hannah表現平靜，更自覺拖累了隊友，反而方方及馬欣激動爆喊。

另一小組對決是A5組對B3組，A5組成員有Ika（廖芷嘉）、ZIVA（穎蕎）、超酸（陳昭煊）、芯駖（李芯駖）及Day（許軼），年紀小小的Day要跟4位大姐姐齊齊穿上高跟鞋跳唱，對她而言是一大挑戰。正式演出時，5人合拍度一致，獲5位評判大讚，其中被列入「死亡名單」的Ika表現出色，連陳健安也指她聲線突出呢！

（即時娛樂）