造星IV｜許廷鏗A5組《狂人日記》獲激讚 B3組靚女醫生咖喱遭淘汰 (23:45)

ViuTV《全民造星IV》今晚（12月1日）播映一集，繼續進行第3回合爭奪30強賽事。小組對決是A5組對B3組，A5組成員有Ika（廖芷嘉）、ZIVA（穎蕎）、超酸（陳昭煊）、芯駖（李芯駖）及Day（許軼）；B3組成員有Ivy So（蘇雅琳）、何榛綦、余潔滢及靚女醫生咖喱（黃雅慧），其中咖喱被列入B3組的「死亡名單」。

A5組在自選項目《Lady Legend》表現出色，連在指定歌曲《狂人日記》的演出亦備受讚賞，評判之一的卓韻芝看完演出後激讚：「好surprise，你哋可以做到嘅嘢係好多，睇到好多唔同潛質，所以我唔再讚，反而想問你哋可能喺女團，可能要做一啲你哋好唔想做嘅嘢，好似著對水晶玻璃鞋唱首純情歌，你哋會點應對呢？」

另一評判陳健安（On仔）則說：「結尾好特別，特別想講芯駖，你嘅中低音好強，睇到你低音一面，阿Day嘅眼神令我有心寒。」就連向來雞蛋裏挑骨頭的陳詠燊亦讚賞：「嗰5塊鏡有被震撼到，拉咗我哋入表演一部分，係聰明設計，而且呢個獨一無二係尊重《全民造星》呢個比賽回合。」

B3組的自選項目是《猜‧情‧尋》，她們以童年遊戲融入歌曲及演出中，包括「一二三木頭人」、「耍盲雞」及「爭櫈仔」等，跟A5組的強勁跳唱風格截然不同，亦被評判讚賞，卓韻芝說：「我覺得好睇，尤其睇完剛才咁Powerful嘅A組，咁樣B組好容易被比下去，但好好睇，我感受到嗰份感情，你哋拍手嗰下真係有戲味，同埋我亦睇到你哋有唔同性格，特別係榛綦，你一開聲就好有趣，有時你個樣好嬲，有時又好堅定，有時又好sweet。」On仔則被潔滢的表情吸引，指她的表情起伏好大；而Ivy的外表特別有仙氣。

陳詠燊則繼續雞蛋裏挑骨頭：「點解咖喱隻手有一條手鏈？成個構圖我係咪甩咗啲乜？因為你哋連髮飾都冇顏色，全部夾得好，但你又著短袖，我嗰下突然有啲抽離。（咖喱：因為呢條鏈係我婆婆畀我嘅。）另外，潔滢，頭先有個位你同榛綦喺我面前唱歌，榛係望住我唱，但你對眼係失焦咁唱，你畀到嘅信息我，係你進入緊自己嘅世界。」及後輪到B3組4位成員演繹指定歌曲《狂人日記》，不過她們表現失準，欠爆炸力兼音準有好大問題，吳雨霏說：「我比較著重技巧嘅嘢，後面快歌部分，我覺得係甩咗少少拍子。」卓韻芝亦批演出未達水準。

最後5位評判給5盞藍燈予A5組，B3組的咖喱黯然出局，梁祖堯解釋選咖喱入死亡名單原因：「我今次親自替佢哋排練，咖喱嘅進步係比其他人少，口味完全係冇問題，並唔係我唔鍾意佢做某啲嘢，但當我想改變佢一啲嘢時候，佢改變唔到。」

出局的咖喱在節目中含淚說：「呢3個月係好好體驗，透過呢個節目，識到好多朋友，增加我舞台經驗，好開心加入B組阿祖大家庭，好warm。」咖喱出局惹網民熱議，他們替咖喱感不值和可惜，又指接二連三將心水參賽者淘汰而感到不滿。

（即時娛樂）