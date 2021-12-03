張敬軒專注幕前工作 宣布功成身退 告別音樂餐廳 (15:04)

張敬軒投資做老闆的仙后餐廳2018年開業，軒仔事前足足籌備了1年，由主題、裝修設計、佈置也參與其中，開業後更不時現身做生招牌。

時隔4年，軒仔宣布功成身退，他說︰「一眨眼四年過去，當日第一次走進這個地方的那種感覺、腦海之中預演著華麗裝潢之後的醉人環境、一首又一首的懷舊金曲在耳邊飄揚...... 這一切的一切，在之後的日子裡面逐一成真，整個過程夢幻而充實。我還記得每天走遍每一個角落、在各項裝潢細節上的每個堅持、修整著每一個細節的那種享受，放下平日流行歌手的身份，走進客人之中和我們仙后的各位歌手一起為客人們慶生、歌唱；見證他們求婚、慶祝周年紀念... 這一切的畫面都是我一生人之中其中一頁最享受，最幸福的時光。」

「餐廳上下一心，走過最艱難的時刻，業務亦漸趨穩定。由於工作重心的轉移，我在去年初重新專注我的幕前工作，同時亦已減少在餐廳行政運作上的參與，其時主要負責餐廳的市場顧問和宣傳方面。到了今年，在集團團隊的帶領下，餐廳的生意繼續穩步上揚，並在疫市之中找到新的定位和經營模式。我想，既已功成，可以身退了。我想感謝每一位曾經來臨仙后餐廳支持的貴賓，正因為有閣下的支持和提出的寶貴意見，這間餐廳才得以在短短的四年之間，成為本地最矚目的音樂餐廳之一。」

（即時娛樂）