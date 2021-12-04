「少年蘇樺偉」馮皓揚16歲決定休學 展神奇演藝之旅 (22:42)

在電影《媽媽的神奇小子》中飾演「少年蘇樺偉」的馮皓揚（羊羊）演出打動人心，其中一幕他打長途電話給媽媽的戲，令觀眾陪著他落淚，他成為矚目新人。今年9月羊羊在社交平台宣布：「我決定休學，做一位全職嘅演員！」

當時羊羊只有16歲，寫了千字文解釋他為何有此決定，他已想到跟社會大方向去行：讀書、考大學、搵工、買樓、結婚、生兒育女，到65歲退休安享晚年，先算係成功人士？人生只係得呢條路？做演員是他的目標，他在文尾也提到：「最後我嘅目標未必一定達成，但係我深信當中學到嘅嘢一定有得着，對我將來做人做事都一定有用！可能仍然有人唔理解、唔明白，但係希望你哋能夠體諒同埋尊重我呢個決定。因為我真係好鍾意演戲！」16歲的小朋友為自己的人生作重要決定！

10月是羊羊的17歲生日，他已踏出社會工作，他接受《明報》專訪，說成為社會新鮮人的感受。他愛演戲愛得更熾熱，借韓劇《魷魚遊戲》飾001號玩家吳永秀的金句「對想做的事傾盡全力，就是勝者」表達今次的決心，會視影帝張家輝為學習榜樣，他說：「好欣賞對方演任何角色都能駕馭到，我都希望闖出演藝成就。」

羊羊兒時因患亞氏保加症，在讀書方面感到迷失，初中時期更開始胡思亂想，為前途感沮喪：「我經常思考人生，是否一定要循規蹈矩，讀書考大學、工作、結婚生仔、退休，經歷生老病死就完？」他慶幸家人悉心照顧，讀小五時獲安排學演戲，升高中開始拍兒童節目、劇集及電影，慢慢啟發他定下人生目標。

提到休學的決定，他承認因《媽媽的神奇小子》成績理想增強自信，他拍此片時只有14歲，未來日子他要進修演藝，向夢想進發。訪問中他還分享工作經歷又邊學多種語言與功夫等，為演藝事業打穩基礎。

欲知專訪內容，請留意明天（12月5日）明報娛樂版。

（即時娛樂）