「美心妹妹」做童星影響日常生活 Celine媽咪受抨擊：有保護女兒 (18:06)

無綫《星期日檔案》前晚（5日）一集播出《我家有個小童星》，節目指不少商戶有時找小朋友拍廣告，他們還獲邀拍劇及拍戲，節目邀來現年13歲的「美心妹妹」楊鎧凝（Celine）及她的母親、曾在《大時代》中飾演方展博童年的黃寶龍、參加《殘酷一叮》而為人認識的莫凱謙，大談做童星經歷及對童年生活有什麼影響。

現年13歲的Celine跟普通中學生一樣，有很多興趣，她愛跳芭蕾舞和爵士舞，偶爾亦會打壘球及學溜冰，不論學什麼活動，班上也有同學認得她。Celine在3歲時已成為童星，「影齡」已有10年，兒時更有「廣告小天后」稱號，最高峰時期她拍了逾20個廣告。節目中Celine媽媽陪囡囡受訪，Celine媽媽表示當年很多人找女兒拍廣告原因，是因為「快靚正」，及後Celine還演出過劇集《愛我請留言》、《來自喵喵星的妳》等，不過現時Celine已減少幕前演出，只活躍社交網。

由於Celine當年爆紅，或多或少影響到日常生活，Celine媽媽說：「小學時候知道你在哪一間學校就讀，人人都知道，有些人真的在學校門口等你…一般人看到她都會拍照，難免會影響到學校，以前試過有記者會在開學時，會在學校門口拍攝誰在上學，可能不太習慣。」

童星的身分對Celine學生生活造成影響，就連其母也受到各種流言蜚語攻擊，「說我經常不讓她上學，經常要她去拍攝要她去掙錢，我們小學開始已減少拍攝，（廣告）老是常出現沒有辦法，我們都很少拍攝，但要抨擊我們的話，開心就不會開心，以前都會覺得要平反，但其實現在你看看網絡世界，平反只會愈描愈黑，你每說一件事，別人再針對你別的事，我覺得只要平淡過去便算」。

2015年，6歲的Celine曾推出過寫真集，裏面有幾張相被指意識不良，有人指Celine媽媽沒有好好保護女兒，但亦有人覺得只是小題大做，Celine媽媽說：「每個家長都會保護自己小朋友，拍攝時候，我會看着她拍攝，不會不保護她，現在長大了（對事情）略知一二，告訴她，她聽過便算，如果每個人都這樣，很認真處理，我想很多人會有抑鬱症。」

（即時娛樂）