柳應廷爆女友有捧場 姜濤唱經典歌有壓力 或提早25歲退休 (16:23)

MIRROR成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、江𤒹生（Anson Kong，AK）、呂爵安（Edan）、陳卓賢（Ian）及柳應廷（Jer），昨晚完成首場《MOOV LIVE Music On The Road》音樂會後受訪。

姜濤表示獻唱經典歌有壓力，為了唱好每首歌，事前上網先了解它們的歷史。提到他早前接受訪問時稱有意29歲退休，姜濤說︰「這個訪問是很久之前，順其自然，說不定改為25歲呢？希望所有事情都順利！」

有指張天賦（MC）的歌迷不滿商台疑力捧Edan而打壓MC的新歌，Edan說︰「有留意相關報道，但不清楚實情。明白粉絲喜歡自己的偶像，有時會有情緒。我認為最重要是歌曲好聽，希望多人喜歡自己的作品。我與MC熟絡，也很喜歡他的作品。」

Jer早前和女友Kelly吵架，他透露女友有現身捧場，自己忙完音樂會後會好好處理感情事。Ian則表示和女友盧慧敏（Amy Lo）各有各忙，故對方未有捧場。

Anson Lo透露開騷前屋企大廈停電，升降機也停用，只好走幾十層樓梯落樓。他說︰「行到不知自己在做什麼！多謝家人行樓梯也來捧場，希望完騷回到家時，電力已恢復正常。」他又表示腰傷已康復了不少，雖然仍有做物理治療，但已無大礙。

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（即時娛樂）