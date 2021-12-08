造星IV｜欣宜馮允謙任30強評判 Sica遭淘汰千字文訴心聲 (17:15)

ViuTV《全民造星IV》昨晚（7日）播出一集，30強名單誕生，今晚（8日）開始展開新一輪賽事，由鄭欣宜、馮允謙、梁釗峰、黃修平和DJ余迪偉擔任評判，戰况轉趨激烈。

曾在演出跌倒而執生獲讚的Sica（何洛瑤），最後未能晉身30強，不少網民替其不值，反而失準的方方（方芷欣）卻有得留低，惹網民熱議，導師梁祖堯（阿祖）繼續被網民抨擊。

Sica昨晚（7日）在社交網撰長文分享被淘汰的感受，她多謝阿祖，並讚對方是有心、心地好好的導師，為組員無條件付出。Sica寫道：「節目剪出嚟嘅時間同內容有限，但你為我哋付出嘅時間同心機遠超於大家嘅想像。你幾乎每一晚都陪我哋留到好夜，幫我哋安排好多好有意義嘅exercise，每一輪都逐個女仔比一個方向我哋去成長突破，又會介紹老師畀我哋，又會請我哋食飯又或者煮飯鼓勵我哋，又會好仔細幫我哋執好多燈光畫面嘢，又會幫我哋買表演用具/服裝，喺我哋好好冇自信嘅時候你會鼓勵我哋好多，其實真係數都數唔晒你付出過嘅嘢，好多位都真係好無條件咁為我哋付出。」

Sica表示自己只是早少少離開這個《造星IV》舞台，亦自覺確有不足地方，她寫道：「咁講好似好自戀，但我知道可能大家會唔捨得我，我都好開心原來自己係有人支持，不過可以表達自己諗法的話希望大家都唔好唔開心咁耐，可以開開心心一齊送走我，好希望我重視嘅人，冇一個會畀人攻擊，佢哋從來都冇欠過我任何嘢，相反畀咗好多嘢我，畀我想像中多太多。

同埋我真係有不足嘅地方㗎！始終十個名額真係好有限，其他入咗去嘅人都好好，佢哋都好值得繼續行落去㗎，加上嗰陣時都冇灰心太耐，好快振作番了！大家都唔好太擔心我，總之應承大家我一定唔會放棄，我相信喺呢個舞台以外一定會有機會再見！笑番啦所以！」

Sica表示但願這段時間曾為大家帶來過少少歡樂、少少淚水和少少激動：「但願大家好耐之後提番起呢個節目，會記得曾經有我呢個人嘅存在。咁我就心滿意足了。」

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（即時娛樂）