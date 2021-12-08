造星IV｜第4回合展開 花姐講30強賽制 出現新「死亡名單」 (22:20)

ViuTV選秀節目《全民造星IV》第4回合，今晚（8日）正式拉開戰幔。比賽開始前，節目監製花姐（黃慧君）宣布30強的賽制，她說：「有5局小組比賽，跟導師討論過一份死亡名單，每一局進行前，我們會宣布導師選擇的名單，已經排好次序1、2、3、4、5，每一局開始前，導師會宣布1號死亡名單是誰，接着兩個人會行出來，讓評判望一望，跟住就坐在強尼位置，如果那一局其中一組輸掉，輸的那組，死亡名單上的人要離開。

如果這個人被淘汰，但她之後仍要比賽，例如宣布死亡名單是你，但你剛巧這局要比賽，你就要再出場比賽，所以今日的賽制是30強晉身25強，假設第一局A組不幸輸了，A組1號的死亡名單，會繼續留下來，直至視乎A組能否完成5局。」

A組導師許廷鏗在節目中說：「我不喜歡這個節目，這個回合要我選5個人，而這5個人是可以從任何組選出來，當每一個表演輸了，就有次序1、2、3、4、5，選一個淘汰，本身在上一個回合後，我的人選挺明確，但看到她們綵排及密集地跟她們相處，我又有些改變，這種改變令我在20個人當中，要選5個人出來也有難度，真的有難度。」

B組導師梁祖堯則表示：「你以為我心入面沒有想過嗎？早知道是朝着這方向走，早知道有死亡名單，我估計不用選10個人入死亡名單吧？因為我組只得10個人，所以我預先選定5個，她們10個對我來說是精英，如果真的要在這裏排名，我覺得能力值不夠平均的，我會一直排下去。」

（即時娛樂）