愛上我的衰神｜監製大膽起用2小花 陳嘉慧升呢女一 (21:05)

胡鴻鈞、陳嘉慧主演無綫新劇《愛上我的衰神》將於12月底播出，故事設定新鮮，劇中主要場景分別是第一維度及第二維度，故事中的角色離世前全數於第一維度生活，離世後每人會獲發一張熒光咭，並在死亡使者帶領下乘搭「維度電梯」，由生前「所作所為」決定死後踏足維度，完美完成人生旅程的可直接通往第九維度，仍需努力的亡魂則要由第二維度開始修煉，學有所成後方能升呢，感覺就像打機一樣。

監製方駿釗因小小謎思，而有創作劇中「衰神」角色的想法。他說：「有冇諗過點解成日唔見嘢？」他認為人之所以成日「唔見嘢」，可能是暗中被整蠱而不自知。生活於第二維度的「衰神」，會以派「厄運」及「好運」方式「管治」人類，主角潘小渝（陳嘉慧飾）便是其中一名衰神，而她要「整治」的則是胡鴻鈞飾演的陳北河。

無綫力捧有潛力新人，25歲陳嘉慧（Erica）在《愛上我的衰神》首度擔任女一，伙拍胡鴻鈞共譜「跨越維度的人鬼戀」。Erica於12歲隨母親移居日本，講得一口流利日語。她是藝訓班出身，雖然演藝年齡只有4年，但先後憑台慶劇《解決師》的「陳佩慧」及《迷網》的「牛嘉碧」成功入屋，亦主持過《Think Big天地》及《醫醫，我不想再病了》等多個綜藝節目。

監製不是一開始便鎖定Erica做女一，全因Erica夠乖才突圍而出。方駿釗說：「我一直對Erica有好印象，之前合作《福爾摩師奶》，當時她仍是訓練班，記得有日天氣好熱，好多客串的訓練班同學都搵位避太陽，唯獨得她企正烈日之下等候安排工作，全程零怨言。」方駿釗為增加Erica仙氣度，為她度身設計多個可愛造型：「我哋叫她試紮馬尾，出來效果幾入屋同活潑。她好努力，拍之前專誠上堂學做戲，加上我哋花好多時間同她研究劇本同角色，出來效果都可以。」

劇中另一亮點是有「港版周子瑜」之稱的區明妙（Stephanie），20歲的她曾因在《她她她的少女時代》飾演田蕊妮青年版而備受關注，社交網粉絲人數逾5萬，以新人來說成績不俗。樣子同樣可愛的Stephanie，劇中飾演生存於第一維度的學生妹，看似普通的身分，卻有著極不平凡的經歷，不但自小父母雙亡，更因孤苦無依而長年在學校備受欺凌，是演技考牌之作。

（即時娛樂）