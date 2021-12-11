青春本我｜鍾柔美演被欺凌學生 難忘被困班房靠唱歌釋放情緒 (20:37)

《聲夢傳奇》學員演出的無綫青春劇《青春本我》明晚（12日）播出第2集，主角是鍾柔美（Yumi）飾演的葉敏兒（Yumi），表面親切但又渴望受關注，報名參加女學生長選舉時，意外觸怒林沚羿飾演的馮樂詩，學生們私下的聊天群組即傳出連番有關Yumi的負評，加上文凱婷飾演的楊愛琳宣布加入女學生長選舉戰團，令Yumi再要面對友情考驗，終於壓力爆煲崩潰。

Yumi曾做「童星」有演出經驗，首次正式演出劇集便飾演被欺凌角色，有很大發揮。Yumi感謝總導演李敏及幕後團隊厚愛：「最難忘有一幕講我畀人困在班房入面，我要靠唱《傻人》去釋放自己的情緒。這一幕除了難在要一take過，還要同時演繹好多不同層次情緒，有一定難度，好多謝總導演及導演畀咁大挑戰我。」談到《聲夢》學員的NG片受歡迎，Yumi坦言拍攝初期因大家還在適應階段，NG較多，但隨著與幕後團隊愈來愈有默契，及日漸適應工作環境，NG情況改善不少。

《聲夢》學員早前還拍了「找數片」，慶祝官方頻道訂閱人數破7萬。打頭陣找數的是姚焯菲（Chantel）與林君蓮（蓮姐），Chantel要穿「以後都唔會再著」的衣服示人，蓮姐則要梳孖辮Look。「找數片」所見，穿著角落生物公仔衣服的Chantel一臉無奈，講述與該件衣服的不解緣。

另，《青春本我》昨日（10日）起在尖沙嘴柏麗大道近柯士甸道對出巴士站刊登大型廣告直至12月23日，劇中女團成員明天（12日）會快閃巴士站跳舞，與粉絲及支持《青春本我》的觀眾見面。

（即時娛樂）