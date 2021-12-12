《拳王》收視未如理想 張振朗唔失望：要做的已做盡 (16:08)

張振朗、姚子羚、許家傑及朱敏瀚等，今天（12日）到Party Room宣傳《拳王》，並為劇集於《萬千星輝頒獎典禮2021》中的20個獎項提名拉票。

振朗和家傑預告星期二播出對決的戲分，振朗大讚家傑大隻，身形又比他高大，家傑則笑說：「誰最大隻？心照啦！」不過，他坦言為角色也付出不少，振朗要增肌，他則要減脂，家傑說：「譚俊彥每日跑10K，我有效法，但沒這麼誇張，我一星期只能跑4日，加上又要健身，頗辛苦，雖然之前學過2、3年泰拳，但只屬BB班。」

不少網民讚他今次角色與「送水輝」有截然不同的感覺，家傑笑指現時出街很多人見到他，會講出劇中對白「一拳幫我打爆佢」。振朗最難忘拍攝玩滑翔傘戲分，因拍前從未玩過，還要自己揸機拍攝，「原本有20分鐘拍攝的，但因風力影響，最後只得5分鐘完成整場戲」。

談到劇集開播以來，收視未如理想，兩人皆表示無失望。振朗自言順其自然，要做的已做盡，今次由自己很瘦削練到很健碩，希望給觀眾新角度和新觀感；家傑指不少神劇起初收視都一般，看多幾次就會明白箇中意思。

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（即時娛樂）