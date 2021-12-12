炎明熹盼返內地工作順道探親 胡鴻鈞睇好軒仔攞「最受歡迎男歌星」 (20:08)

炎明熹（Gigi）及胡鴻鈞在昨晚（11日）舉行的《歡樂滿東華2021》合唱，Gigi之前又為一個頒獎禮活動擔任表演嘉賓，對於同日出席兩個活動，問Gigi會否感吃不消？她稱：「應該ok的！」但今天（12日）她卻捱不住病倒，接連缺席兩個活動。

問到Gigi是否已成為《聲生不息》香港入圍歌手名單？Gigi故作神秘說：「如果想知的話，大家就要留意一下。」她表示如果有機會，都想去內地工作增加經驗。問如隨節目返內地工作，會否順道探望家人？她說：「如有機會當然非常興奮，因為有一段時間沒見面了。」

有傳胡鴻鈞於《勁歌總選》有機會蟬聯「最受歡迎男歌星」，他表示大家太抬舉：「我沒信心，看好張敬軒哥哥，因為今年他有好多好好聽的歌，又開演唱會，我覺得他絕對值得拿這個獎。知道他的狗狗走了，希望他心情快點平復，相信狗狗會去到一個更開心的地方。」

同場的海俊傑則捲入是非，因為張惠雅（Regen）早前受訪時暗示捲入薛世恆與陳法拉情變緋聞，全因遭海姓藝人爆料，海俊傑聞言覺得好笑，他說：「完全一頭霧水，我和她認識於拍攝港台節目《有房出租》，合作得好開心，但已沒見10年。」他笑言很少人姓海，總之自問沒講過，完全不知發生什麼事，入行多年只顧工作，完全不八卦。

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（即時娛樂）