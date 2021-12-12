聖誕孖家英哥演出粵劇有壓力 汪明荃為《呂布情傾貂蟬》題字滿意作品 (23:54)

由資深傳媒人彭美施擔任總策劃兼出品人，兩位粵劇界新貴王志良與林穎施擔綱演出的新編粵劇《呂布情傾貂蟬》，今晚（12日）假西九文化區戲曲中心大劇院開鑼。除了為該劇擔任藝術指導的羅家英，以及親為劇目題字的汪明荃齊齊現身外，還有剛剛再度榮升父親的黎諾懿偕同兒子「小春雞」黎峰睿、錢小豪與母親、劉家豪和太太梅小青、黎燕珊、張德蘭、陳曼娜、林建明、胡美儀與丈夫毛俊輝等亦來捧場，場面熱鬧。

家英哥受訪時大讚王志良和林穎施是粵劇界很好的後起之秀，並給兩人很高評分，將來粵劇就靠他們，「不過志良這兩天喉嚨痛，我已跟他去醫院打針開聲，我想都是緊張所致」。阿姐則說自己首次為劇目題字很緊張，「我叫老師幫我起個辦，跟住我就不斷練，練了幾個星期。（是否很滿意？）我覺得是好的，中間兩個字細少少，效果反而更好」。至於之後會否多些展示書法作品？阿姐笑說不好了，她只學了一年多，最多過年在家寫揮春。聖誕將至，阿姐與丈夫家英哥要為二人的粵劇演出，身經百戰的阿姐也說很大壓力，因今次8日做11場，還要應付日夜場，現在除積極排練外，亦開始運動練氣。

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（即時娛樂）