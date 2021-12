「試當真」膺YouTube年度創作者首位 游學修邀蕭若元返港交流 (14:43)

昨日(13日)YouTube香港公布2021年度「十大熱門音樂影片」﹑「十大熱門影片」及「十大熱門創作者」等,當中「試當真Trial & Error」在「十大熱門創作者」排榜首,主腦游學修在facebook轉發獲獎消息,他還標註了年初曾跟他爆出「蕭游激辯」的蕭若元,並留言邀請蕭先生返港交流:「聽聞你上年拿了第9位,有空回來香港交流交流!」

另外,游學修在社交網貼得獎相,並撰長文分享感受,他坦言對獲獎感到榮幸,因為被觀眾及數據肯定,又表示數據「唔會呃人」,他寫道:「雖然YouTube未必認識我們,但這個第1位還是有重量的。」

游學修表示試當真雖然只成立了1年,但這個成績其實花了7年時間,他解釋:「2014年,我看了一條YouTube片叫『豆腐火腩飯』,過百萬點擊!我當時覺得它不夠好看!我本來就對這篇潮文有感,我覺得自己可以拍得更好!但其實,我只有空口講白話,我未畢業,沒有時間付諸行動,只能咬牙切齒。

於是畢業後,我跟朋友們無酬地組成『學舌鳥』,『學舌鳥』造成一時熱話同時,我戶口歸零,當天我們幾人有想過將頻道商業化,但與此同時,『搶光環』『博上位』的聲音亦伴隨點擊率而來,加上社會風氣改變,不再存在抽水、惡搞的空間,半年內我們便決定結束學舌鳥,商業化未開始已經結束,它為我帶來一點名氣,同時為我抹殺掉無數機會,所謂博上位,上的是一個死位,跟我同期出道的朋友一個個簽電影公司,我卻從來無人問津,直至18年才遇上伯樂願意收留我,然後,18年後就是19年。

有人笑我拍YouTube是因為我冇電影拍,黐線啦!這是鐵一般的事實!,如果我可以舒舒服服當個電影明星,我當然不會搞試當真,路是逼出來的。

『年度』,就是只限今年的意思,今年第一,下年可能會落榜,可能會消失,可能會執笠,我不知道試當真能走多遠,但我會在世界末日前盡我所能,Prepare for the worst and Hope for the Best!」

