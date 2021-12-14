「試當真」膺YouTube年度創作者首位 游學修邀蕭若元返港交流 (14:43)

游學修對獲獎感到榮幸，因為被觀眾及數據肯定，又表示數據「唔會呃人」。（fb截圖）

昨日（13日）YouTube香港公布2021年度「十大熱門音樂影片」﹑「十大熱門影片」及「十大熱門創作者」等，當中「試當真Trial & Error」在「十大熱門創作者」排榜首，主腦游學修在facebook轉發獲獎消息，他還標註了年初曾跟他爆出「蕭游激辯」的蕭若元，並留言邀請蕭先生返港交流：「聽聞你上年拿了第9位，有空回來香港交流交流！」

另外，游學修在社交網貼得獎相，並撰長文分享感受，他坦言對獲獎感到榮幸，因為被觀眾及數據肯定，又表示數據「唔會呃人」，他寫道：「雖然YouTube未必認識我們，但這個第1位還是有重量的。」

游學修表示試當真雖然只成立了1年，但這個成績其實花了7年時間，他解釋：「2014年，我看了一條YouTube片叫『豆腐火腩飯』，過百萬點擊！我當時覺得它不夠好看！我本來就對這篇潮文有感，我覺得自己可以拍得更好！但其實，我只有空口講白話，我未畢業，沒有時間付諸行動，只能咬牙切齒。

於是畢業後，我跟朋友們無酬地組成『學舌鳥』，『學舌鳥』造成一時熱話同時，我戶口歸零，當天我們幾人有想過將頻道商業化，但與此同時，『搶光環』『博上位』的聲音亦伴隨點擊率而來，加上社會風氣改變，不再存在抽水、惡搞的空間，半年內我們便決定結束學舌鳥，商業化未開始已經結束，它為我帶來一點名氣，同時為我抹殺掉無數機會，所謂博上位，上的是一個死位，跟我同期出道的朋友一個個簽電影公司，我卻從來無人問津，直至18年才遇上伯樂願意收留我，然後，18年後就是19年。

有人笑我拍YouTube是因為我冇電影拍，黐線啦！這是鐵一般的事實！，如果我可以舒舒服服當個電影明星，我當然不會搞試當真，路是逼出來的。

『年度』，就是只限今年的意思，今年第一，下年可能會落榜，可能會消失，可能會執笠，我不知道試當真能走多遠，但我會在世界末日前盡我所能，Prepare for the worst and Hope for the Best!」

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（即時娛樂）