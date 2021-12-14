用心經營網上頻道有回報 陳志雲：電視已是過去式 (15:33)

YouTube香港公布2021年度「十大熱門創作者」，陳志雲的「志雲頻道」排第8位。陳志雲（Stephen）昨日接受《明報》電話訪問，他稱經營這多元化影片頻道要花很多時間與心血，暫時談不上賺大錢，但一定的廣告收入可以幫頻道繼續營運。

「志雲頻道」目前有22.5萬訂閱者，提供節目多元化，時事評論、人物專訪，曾自製短劇，又有飲食與法律主題的節目。Stephen稱去年疫情下他原本演出舞台劇，但因閉館而取消，因為未能演出故大家是零酬勞，他才想到嘗試在網上開新路，好讓幕前後掙點車馬費，起碼人與人有交流，便開始了「志雲頻道」。他稱YouTube有影響力，有5萬、10萬訂閱已可以營運，但投放資源設備也不少，當初他開這頻道並沒有向賺錢方向想。他計劃加強內容，包括網上喜劇，更多有趣或具爭議性人物的專訪，是傳統媒體不容易做的。

提到他的《Stephen‧傾》邀藝人深情訪問，一時令藝人爆喊，有時又爆料，充滿話題性。他說這就是新媒體的優點，因為傳統電視的人物訪問受拍攝模式與時間限制，受訪者未能暢所欲言。問Stephen傳統電視媒體是否過氣？他說：「電視已是過去式，現在傳統媒體也要走入新媒體，其實不用分新舊，大家都在新環境下運作。」

（即時娛樂）