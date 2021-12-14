張天賦推出首張個人EP 舉行發布見面會 報答粉絲支持 (18:11)

張天賦除了唱自己的歌外，還唱了別人的歌，包括呂爵安的《一表人才》。（大會提供）

出道僅半年多的張天賦（MC），自推出首支個人單曲《Good Time》後人氣急升，連接推出《反對無效》、與Jay Fung合唱《How Many Times》、《Loser》，到近期的《記憶棉》更勇奪多個平台冠軍位置。

唱片公司收到樂迷要求MC推出專輯及再次舉辦演唱會，為滿足樂迷，在密密麻麻的工作表中，MC抽空籌備首張個人實體EP《Have A Good Time》，將於12月28日推出，成為今年首個「衝閘」推出唱片的新人歌手。為報答樂迷支持，MC亦舉行發布音樂會。今次音樂會主要為樂迷而設，在歌迷會宣布訂票後火速售罄，一票難求，唱片公司收到大量樂迷查詢求票。

一連兩場的音樂會昨晚（13日）由MC拿着結他，自彈自唱李榮浩的《喜劇之王》開場，MC笑說剛好今次場地在自己的「成名地」旁邊，特別選了當時參賽期間其中一個表演，帶觀眾回到他的最初。

MC其後一口氣唱出出道以來所有作品，前奏一起更惹全場觀眾尖叫。期間MC唱了別人的歌，包括張敬軒《俏郎君》、和他爭新人獎爭得激烈的呂爵安《一表人才》，MC近期熱愛的湯令山《勁浪漫超溫馨》，以及busking時期常唱的《擱淺》。音樂會最後一首歌，MC為觀眾帶來他首次作曲的作品《時候不早》，令歌迷high爆！

在音樂會結束後，MC跟粉絲會面簽名兼拍照，雖然人數眾多，不過MC也堅持逐位簽名拍照，表現親民。

（即時娛樂）