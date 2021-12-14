黃寶欣曾因大病消失幕前兩年 憶起治療期寂寞感觸落淚 (23:18)

黃寶欣擔任香港電台第五台《香江暖流》環節「我們的VIP」嘉賓，昨日她在節目中透露近年曾患上大病，更曾萌生做傻事的念頭，幸得親友支持走出困境。

節目主持陳永業與黃寶欣相識30年，近年經常結伴欣賞音樂會。黃寶欣首次開腔回應消失兩年的因由︰「近兩年社會難過，自己更難過，因為大病了一場，要經歷長時間的治療和休息。」談到治療期的寂寞感，她兩度感觸落淚，自爆曾想做傻事︰「覺得自己沒有存在價值。仔女已不需要我，好像沒有人再需要自己。」幸有胞姊陪伴度過整個治療過程，子女亦輪流回港相伴，加上朋友的鼓勵，令她的情緒得到舒緩。她指從來沒有擔心不能治癒，只是寂寞感令她悲從中來。最近她積極學習陶藝及重拾唱歌興趣，漸漸走出低谷。

陳永業向黃寶欣道歉，表示自己早知道她患病，但因尊重對方不希望透露情況，而一直裝作不知情。黃寶欣自言性格屬於報喜不報憂，不希望令好友擔心︰「今次有很大得著，學懂珍惜朋友、珍惜自由。原來身邊有很多天使，在我病情最嚴重時，會義不容辭地出現、鼓勵及陪伴我。」陳永業透露黃寶欣原先有不少演唱及出碟的工作，因病情而擱置，為對方感到可惜。

（即時娛樂）