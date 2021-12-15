致命24小時｜吳卓羲挑戰渣男角色 演湯怡假面老公 (20:05)

湯怡（Kathy）、吳卓羲、潘燦良、何珮瑜等主演的電影《致命24小時》，將於明年1月6日上映。吳卓羲在戲中一改正氣形象，飾演對老婆不忠，甚至為求自保不惜狠下毒手的假面醫生楊耀華。他樂於接受挑戰：「或許有觀眾會覺得這個角色是一名渣男，但當我演繹時卻有不一樣的看法！」

吳卓羲覺得演繹這個角色十分好玩︰「在戲劇世界內，每個人都是自私的，包括飾演我太太的湯怡，以及看來兇殘的潘燦良。每個人都有自己的想法與立場，總會認為自己是對的。當我演繹楊耀華時，我不覺得他是渣男，是時勢與環境令他走到這一步，才導致沒辦法回頭。」

他在戲中與湯怡表面上是令人羨慕的恩愛夫妻，實質各懷心計，最後幸福氣泡破滅，爆發不可收拾的局面。吳卓羲分析︰「大家看戲後可能會問，我和Kathy在戲中的夫妻關係，現實會不會發生呢？其實在戲劇世界裏，角色之間的互相猜度必須要放大，觀眾才能更立體地投入劇情，也會談論及比較那個角色更奸，整套戲才會好看！」

吳卓羲回憶當日收到葉念琛導演邀請演出時，以為又是對方最拿手的愛情戲，誰知是部驚慄片。他願意接受挑戰的同時，也有其他的考量。「除了要想怎樣演繹角色，還有體力勞動方面，這套其實是動作片，包括我和Kathy被燦哥綁住，需要歇斯底里去呼叫，更有和燦哥角力的場面，種種都要付出很大體力，很感謝導演找我去演這部戲」。

吳卓羲首次與湯怡合作，與潘燦良更是素未謀面。他說︰「我當然知道燦哥是非常資深的舞台劇演員，所以就算未曾交手，和他合作都好放心，他一定能帶動我去演戲，只要自己投入與專心，跟燦哥演對手戲就會有火花。Kathy是十分聰明的女演員，只要導演稍為解釋角色及劇情，她就迅速明白，演繹得相當到位。」

提到湯怡要應付大量慘被凌虐的場面，吳卓羲百分百佩服︰「Kathy很不怕痛，燦哥是真的打她、扯她頭髮、將她拋落梳化，她身上的瘀傷都是真的，連戲完全沒問題！要知道，由燦哥按門鈴，一直拍到結尾，這一段戲足足拍了5、6日，我還好，但Kathy真的好辛苦，所以在拍攝現場，我不敢怎樣騷擾她，讓她好好培養情緒，一埋位便能立即入戲，她的演出確實出色。」

（即時娛樂）