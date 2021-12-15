呂慧儀張景淳不入「電視拍檔」10強 「龔水」粉絲失望發聲明炮轟無綫 (23:03)

無綫《萬千星輝頒獎典禮2021》截至今日上午10時的16個獎項暫時領先的10強名單，其中「最受歡迎電視拍檔」10強包括：《愛．回家之開心速遞》林淑敏、許家傑；《逆天奇案》陳展鵬、林夏薇；《智能愛人》李佳芯、陸永；《換命真相》譚俊彥、朱敏瀚；《星空下的仁醫》鄭嘉穎、鍾嘉欣；《#後生仔傾吓偈》陸浩明、馮盈盈；《日日媽媽聲》余安安、陳凱琳、羅敏莊；《好聲好戲》阮兆祥、賴慰玲；《Mean Talk》林盛斌、江美儀；《青年心城之撐起青春》游嘉欣、林正峰。

「最受歡迎電視拍檔」共有50組拍檔提名，《愛．回家之開心速遞》佔4組，暫時只有林淑敏與許家傑打入10強，其他3組是呂慧儀與張景淳；滕麗名、呂慧儀與蘇韻姿；周嘉洛、吳偉豪、焦浩軒、吳卓衡、林浩文、羅永健、蘇韻姿、林凱恩、葉蒨文。

呂慧儀與張景淳在《愛．回家 之 開心速遞》飾演的熊若水、龔燁獲得不少「龔水」粉絲喜愛，但暫時未能打入10強，令粉絲失望。

今晚「龔水充電站」Instagram帳號發出聲明表達失望及遺憾，聲明全文：「今天，無綫電視公布了萬千星輝頒獎典禮各獎項十強名單，令人極度失望及遺憾是 #最受歡迎電視拍檔 十強，竟然獨缺 #愛回家開心速遞 之 #龔水 拍檔 — 02呂慧儀及張景淳。

眾所周知，今年龔水氣勢升溫，除劇情即將邁去眾望所歸之結婚主線，惹起話題，龔水cp全年亦有參與惹起大量迴響之單元，例如穿越時空之龔丸、根叔的囍服，以及這兩晚連續播放的咸魚遊戲。這些集數，收視口碑俱佳。

更重要是，由年中至此刻，龔水cp之粉絲亦不遺餘力熱烈應援，曾斥巨資在多區大電視、巴士站設應援廣告，目前龔水號亦行走市區各點。除粉絲到場打卡外，更惹起其他市民及傳媒關注報道，引發話題！

事實上，舉目所見，龔水cp在市民大眾心目中，聲勢強勁。試問一句， #電視廣播有限公司 現仍貴為本港最大之電視台，能擁有一對持續四年，仍廣受觀眾關注擁護、有粉絲自費應援的受歡迎CP。正常之理，實應珍惜愛護？而絕非此刻漠視且傷盡民心！

龔水作為線上線下同樣受歡迎的組合，今天竟然連十強名單都榜上無名，實在叫人感到莫名其妙。對於無線電視一再漠視民意，一眾開心速遞觀眾及龔水粉絲均感到怒不可遏。

人心肉做，時值電視業改革，在此艱難時刻，仍有一大批粉絲願意用熱情奮力支持，足見龔水深入民心，能蒙觀眾真心愛護。此刻，我們不諱言對十強暫時賽果失望透頂，亦期望 各愛護龔水的朋友，一同發聲。

如各位黨友想表達意見，亦可在下面留言，為龔水打氣聲援。

充電站仝人 敬告」

（即時娛樂）