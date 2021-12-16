思家大戰｜薛家燕曾遭李思捷整蠱 關禮傑細女「反差萌」搶鏡 (18:51)

關禮傑一家及車婉婉組成「關人車氏」隊，迎戰由薛家燕領軍的「流行經典」隊。（大會提供）

由李思捷主持的《思家大戰》，周日（19日）晚播出第15集。今集嘉賓有關禮傑率領的「關人車氏」隊及薛家燕率領的「流行經典」隊。「關人車氏」隊成員有關禮傑、關夫人、大女關楓馨（Fabi）、細女關楓盈，以及關禮傑視如家人的車婉婉。

關楓盈外表雖然好搖滾，但表現卻怕醜兼斯文；關禮傑笑指全靠大女關楓馨「逼拍」，才能全家齊齊上節目：「我哋睇個節目覺得好玩，我個大女就叫我快啲搵思捷，所以係Fabi說服我，我再說服太太同細女。」

「流行經典」隊成員則有家燕姐、湯寶如、胡諾言、鄭俊弘及譚嘉儀。思捷8年前於《玩嘢王》曾整蠱家燕姐，不但讓對方吃下大量難食的「偽法國菜」，假扮法國名廚的思捷，更在家燕姐面前大發爛渣，嚇到家燕姐面青青心驚驚。

仍猶有餘悸的家燕姐笑指，當初思捷邀請她上《思》時，曾懷疑過對方是否又整蠱她：「你話請我㗎嘛，我等咗2個月，你都只係話請我，節目出咗街都硬係冇請我，我諗住你係整蠱我。」

家燕姐介紹隊友時，爆響口指譚嘉儀多人追，嚇到嘉儀即時澄清；新婚的鄭俊弘雖獲思捷送上利市，但同時亦遭「贈」了一句：「雖然你冇請我飲，我都送番份禮畀你。」

今集問題繼續考起一眾參賽藝人，包括「講起家燕姐會聯想到嘅嘢」、「生女好過生仔嘅原因」、「有咩係要熄燈先做」等。「關人車氏」隊雖然多番搶贏「回答權」，但每次均「臨尾香」，遭家燕姐「冷手執個熱煎堆」執雞搶分呢！

（即時娛樂）