造星IV｜「Jer組」最低分墊底 柳應廷呻唔公平 喊爆忍痛淘汰學員 (23:28)

ViuTV選秀節目《全民造星IV》今晚（16日）播出一集，宣布20強誕生，她們將於聖誕節（12月25日）在九展舉行總決賽。

今晚最後一組由柳應廷（Jer）做導師的「Jer組」出戰，成員包括Alice（許寶恆）、阿Gao（沈貞巧）、夏子涓、方方（方芷欣）和阿蛋（黃詠霖），不過此組在5組中表演最低分，包尾收場，其他4位導師包括MIRROR正副隊長楊樂文（Lokman）和江𤒹生（Anson Kong），以及ERROR兩位隊長肥仔（梁業）和阿Dee（何啟華），對該組獲最低分也大感驚訝。

事後評判及5位導師要參與淘汰5位成員名單的討論，5位導師神色凝重，對要執掌生殺大權也感不知所措，楊樂文說：「原來當你去到呢個時刻，真係唔能夠好抽離、好中立去睇任何嘢。」

另一導師Jer更哭到雙眼通紅，花姐（黃慧君）說：「阿Jer，我知你好唔想揀，唔想畀意見，但你都要畀意見。」Jer則無奈說：「我覺得唔公平囉！」花姐則表示：「比賽從來唔公平，你嗰陣時（全民造星）參賽好公平咩？你第一回合畀人淘汰咗啦！公平咩？」

原先是導師、現在是評判的梁祖堯（阿祖）和許廷鏗，則沒有參與淘汰名單。阿祖反過來安慰哭成淚人的Jer，經過評判及導師們商議，被淘汰的成員包括方方、子涓、馬欣（馬彩欣）、阿蛋和Kinki（盧芷韻）。

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（即時娛樂）